قبل الدعاية.. زيارات وتربيطات عائلية لـ"مرشحي البرلمان" في الشرقية

تشهد الدوائر الانتخابية الـ 8 بمحافظة الشرقية، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة وآخرون يخوضون الانتخابات للمرة الأولى.

وتقدم عدد كبير من المرشحين بأوراق ترشحهم في الدوائر الأخرى مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة.

ووصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لمقر لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية ومقرها محكمة الزقازيق أكثر من 190 مرشحا حتى الآن فيما تجاوز عدد المرشحين الذين وقعوا الكشف الطبي أكثر من 315 مرشح ومن المقرر أن يغلق باب الكشف في 26 ديسمبر الحالي.

وبدأت المنافسة بين المرشحين "إلكترونيا" من خلال تدشين صفحات حملاتهم الانتخابية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالإضافة للتحركات والتربيطات تمهيد لعقد اللقاءات الجماهيرية.

وتضم الشرقية، 8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا، وذلك على النحو التالي: "الدائرة الأولي مقرها قسم أول الزقازيق ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق أقسام "أول الزقازيق – ثان الزقازيق – القنايات" وخصص لها 4 مقاعد، والدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس قسما أول العاشر من رمضان وثان العاشر من رمضان وخصص لها 3 مقاعد.

والدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح لتضم مركزا منيا القمح ومشتول السوق وخصص لها 3 مقاعد.

وجاءت الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير وتضم مركزا أبو كبير وهيها وخصص لها مقعدين.

والدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم وتضم مركزا ديرب نجم والإبراهمية وخصص له مقعدين.

والدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر قسم فاقوس وخصص لها 3 مقاعد .

وجاءت الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتضم مركز أبو حماد قسم القرين وخصص لها مقعدين.

أما الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية وتضم مراكز: الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة خصص لها مقعدين.