الكهرباء تتلقى 700 ألف طلب لاستبدال "الممارسة" بالعدادات الكودية

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح الإحصائيات التى تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، والتي أطلقتها الوزارة في الأول من يوليو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح التقرير أنّ المنصة تستقبل 60 ألف زائر يوميا، من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، وتلقت حتى الآن 700 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

وأضاف التقرير أنّ الطلبات شملت شركات توزيع الكهرباء التسع، فضلا عن استقبال المنصة عددا كبيرا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، مشيرا إلى استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة لعدادات كودية حتى 30 من الشهر الحالي.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت منذ أول شهر يوليو الماضي، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، تلقي طلبات تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي جرى سدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين أوضاع المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، ويتولى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.