التضامن تصرف 16 ألف جنيه لأسرة عقار شربين المنهار

وجّهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينة شربين، وقررت صرف 16 ألف جنيه مساعدة إغاثية للأسرة المنكوبة.

وأضافت التضامن في بيان لها، أنّه جرى صرف 10 آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات، و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الإجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية، بينها 1000 جنيه مصاريف إصابة.

إصابة الزوجة خطيرة ونقلها للمستشفى العام الدولي بالمنصورة

من جانبها، أشارت مديرية التضامن الاجتماعس بالدقهلية، إلى أنّ غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا يفيد بانهيار عقار، وعلى الفور تابعت المديرية الحادث، وتبيّن انهيار منزل بمدينة شربين ـ أرض غيث، مكون من 3 أدوار وغير مأهول بالسكان، وانهار على المنزل المجاور المكون من 3 أدوار أيضا، ما أدى لانهياره هو الآخر، ونتج عنه إصابة صاحب العقار 74 عاما، ونجله 33 عاما، بإصابات طفيفة، وجرى نقلهم لمستشفى شربين العام لتلقي الإسعافات الأولية، بينما جاءت إصابة الزوجة خطيرة، ونقلت للمستشفى العام الدولي بالمنصورة.

وعلى الفور، اتجه وائل عبدالعزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتسليم المساعدات العاجلة لمتضرري العقار بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية بشربين، وجرى صرف 5 آلاف جنيه أخرى كمساعدة عاجلة للأسرة المتضررة، بخلاف ما سيتم صرفه من مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة.

كما وجّهت القباج، بتجهيز غرفتين بمركز إغاثة الإيواء للأسرة المنكوبة لحين اتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدة استعداد الوزارة الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة جراء أي حادث مماثل، إذ إنّ الوزارة لديها عدد من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، وتوجد لجان إغاثة فرعية في مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الاستعداد؛ لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

وأضافت الوزيرة أنّه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات لأي خطر، خاصة محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار، ما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل.