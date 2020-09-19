الجيزة: تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور المنصورية

أغلقت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم، شارع الأهرام وتقاطعه مع محور المنصورية في الاتجاه القادم من ميدان النصر، وذلك بشكل كلي، ولمدة يومين على مرحلتين.

وبدأت المرحلة الأولى اليوم من الساعه 12 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، والمرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصه بمشروع الكوبري العلوي، والذي يتم تنفيذه بتقاطع محور المنصورية مع شارع الأهرام، بتركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبري على تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية، والتي يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 مترًا.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية بمحيط الأعمال، للتسهيل على قائدي المركبات، كالتالي: القادم من ميدان النصر ويرغب في استكمال السير في اتجاه شارع الأهرام يسلك محور المنصورية يمينًا (مسطح الكوبري) في اتجاه مناطق أبو الهول، ثم يسارًا من أسفل كوبري تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية، من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبري (بعد رفع كفاءتها)، ثم يسارًا بمحور المنصورية، ثم يمينًا مرة أخرى باتجاه شارع الأهرام.

وأشارت إلى أن القادم من ميدان النصر ويرغب في السير باتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي يسلك محور المنصورية يسارًا (مسطح الكوبري)، ثم يمينًا أسفل كوبري تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية، من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمدة الخرسانية للكوبري (بعد رفع كفاءتها)، ثم يسارًا مرة أخرى باتجاه محور المنصورية، ثم اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وكرداسة.

وقامت إدارة المرور بوضع لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.