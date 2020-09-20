ممشى وتلفريك.. خطة تحويل أهرامات الجيزة لمنطقة سياحية بمعايير عالمية

تحويل الجيزة لعاصمة للسياحة العالمية، هدف تسعى وزارة السياحة والآثار للوصول إليه، من خلال مخطط لتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير لمنطقة خدمات سياحية على احدث المعايير العالمية.

وترصد السطور التالية، مخطط تطوير المنطقة الذي يضم طبقا للواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، مشروع لعمل تلفريك ومنطقة خدمات سياحية وأخرى ثقافية، كما يلي:

- تصل المنطقة المحيطة لنحو 9400 فدان، حدودها من الشمال والجنوب الطريق الدائري الإقليمي، وحدها الشرقي ترعة المنصورية، ومن الغرب طريق الفيوم مع طريق الواحات.

- اتخذت الدولة عدة قرارات آخرها قرارا نشر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي لضم 52 فدانا خلف المتحف الكبير في المنطقة الواقعة بين المتحف والدائري للمتحف الكبير.

- صدر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح إنشاء نفق الفيوم وهو من أهم القرارات التي تغير معالم المنطقة، والذي سيساعد في تأمين السائحين في الدخول والخروج.

- جرى إزالة المواقف العشوائية والتعديات على طول الطريق وسيحول الطريق من طريق الفيوم إلى محور المنصورية مباشرة، بحيث تتحول تلك المنطقة إلى منطقة موحدة ومتحف مفتوح.

- جار التأسيس لإقامة ممشى على مساحة 2 كيلو متر طول في عرض نصف كيلو من موقع المتحف وصولا لأهرامات الجيزة.

- تتلقى وزارة السياحة والآثار خلال أيام العروض والدراسات المقدمة من 3 شركات عالمية كبرى لدراسة عمل تليفريك يربط بين المتحف الكبير وهضبة الهرم.

- يضم المشروع المقترح للتلفريك ربط مشروع هضبة الهرم وبعض الفنادق المهمة بالموقع، وسيكون هناك شبكات ربط بين المناطق وأبراج تضم 10 محطات يتم التنقل من خلالها.

- يمر مسار التليفريك من خلف المنطقة الواقعة خلف المتحف بعيدا عن وجهته، مرورا بطريق الفيوم، ليمر بموازاة الطريق وصولا لمجطة خارج المنطقة الأثرية للهرم.

- جار تنظيم مجموعة من الدراسات لضمان أن يكون مسار التلفريك بعيدا عن المنطقة الأثرية، وبما يضمن الحفاظ على هوية المكان التاريخية، وألا يشكل وجوده تشويها بصريا.

- يتم ربط المتحف الكبير ومتحف الحضارة في مرحلة مقبلة بخط مترو أنفاق، ليكون بمقدور زوار مصر القيام برحلة من القلعة والفسطاط والهرم والمتحف الكبير.

- جرى إخلاء نادي الرماية، وسيتم ضمه للمنطقة المحيطة بالمتحف وإقامة أنشطة ثقافية وسياحية به.

- جرى إنشاء طريقين شمالي وجنوبي فاصل بين نادي الرماية على مساحة 117 فدانا، مكون من 4 حارات لكل اتجاه، إضافة لتطوير طريق الإسكندرية ليصبح به 4 حارات أخرى في كل اتجاه، بهدف إنهاء التكدس القادم لطريق دخول المتحف.

- جرى عمل حارتين صعود وحارتا هبوط للطريق الدائري وحارتين للطريق الشمالي ليصبح إجمالي الطرق المؤدية للدائري 14.