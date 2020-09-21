تقرير هندسي حال انهيار المنزل.. شرط التضامن للحصول على مساعدات الكوارث

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إنهم على استعداد كامل لمساعدة الأسر المنكوبة "لا قدر الله" جراء أي حادث ناتج عن انهيار عقار أو غيره، لافتة إلى أن الوزارة لديها عدد من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة في 24 محافظة.

وأضافت القباج، أنه توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الإجتماعي، والإدارات الإجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، حيث تقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الإستعداد؛ لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.

تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات أي خطر

وأكدت أنه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات أي خطر خاصة محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار مما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل.

تصرف وزارة التضامن الاجتماعى مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل "حالات الفيضانات والسيول والزلازل والإنهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات، وغيرها.

وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها.

شروط للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

وحددت التضامن عدة شروط للحصول على معاش الكوارث والنكبات كالتالى:

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

-تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.

-تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

-تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​

-بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .