2020 عام الكوارث بدأ بـ كورونا وشهد موجة حرائق

2020 عام لن يمحى من ذاكرة البشرية التي شهدت عودة انتشار الأوبئة بعد اختفائها منذ مئات الأعوام ولم تتوقف 2020 عند لعنة كورونا، فكان عاما مليئا بالكوارث والحوادث حول العالم، ومنها حواث الحرائق في مصر الذي رصدتها "الوطن" من بداية هذا العام .

شهر يناير:

وقع في اليوم الثاني من أول شهور العام حريق هائل في محرقة النفايات الخطرة بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية.

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لقى والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، يوم 9 يناير، إثر حريق هائل اندلع بفيلته بحي مدينة نصر.

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وفي يوم 11 من يناير نشب حريق بمحطة لتموين الوقود بطريق "القاهرة – السويس"، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف للمشاركة في إخماده.

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وفي اليوم الـ28 من يناير، اندلع حريق ابتلع غرفة الإعلامية بسمة وهبة.

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شهر فبراير: وقع حريق في مصنع زجاج بالدقهلية وأصيب 3 من العمال

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واشتعل حريق في حي فيصل من محافظة الجيزة وأسفر عن وفاة 4 أشخاص

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وفي يوم 22 فبراير اندلع حريق كبير في 5 باكيات بسور السكة الحديد، بشارع الحرية بمدينة القناطر، أسفر عن احتراق الباكيات بالكامل، دون خسائر بشرية أو إصابات.

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شهر مارس

في اليوم الأول من مارس وقع حريق بخط أنابيب سولار في بنها وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق.

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نشب في يوم 6 هذا الشهر حريق هائل في عدد من المحال بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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شهر أبريل:

وقع حريق التهم 6 منازل في البلينا ودار السلام بسوهاج حيث تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، اليوم، من السيطرة على الحريقين.

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شهر مايو:

في اليوم الأول من الشهر اندلع حريق هائل فى معرض للملابس الجاهزة، بمركز شباب ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

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وفي اليوم الثالث من شهر مايو أصيب 15 شخصًا، من أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، بحروق واختناقات، في حريق هائل نشب داخل منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وامتد إلى 3 منازل مجاورة.

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وشب حريق هائل في اليوم الخامس من الشهر في محل زيوت بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

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يوم 12 من مايو شب حريق في مصنع إسفنج بالعبور حيث دفعت الأجهزة الأمنية بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

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وفي يوم 19 مايو اندلع حريق في مستشفى حميات إمبابة، انتقلت سيارات الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب.

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ونختم شهر مايو يوم 27 بنشوب حريق بخط غاز أسفل كوبري الحلمية بمنطقة الزيتون.

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شهر يونيو:

يوم 11 شهدت محافظة سوهاج حريقين، الأول بمدينة أخميم شرق المحافظة نتج عنه احتراق 3 منازل، وتبين أن سببه تطاير شرر من فرن بلدي.

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ويوم 13 نشب حريق هائل في إحدى الأسواق بمنطقة المرج .

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وفي يوم 19 وقع حريق السيالة، أسفر عن إصابة 17 مواطنا ما بين اختناق وكسور وحروق.

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وفي يوم 29 لقى 7 مصابين بفيروس كورونا مصرعهم في حريق هائل اندلع، داخل مستشفى خاص بشارع محمد نجيب بحي المنتزه شرقي الإسكندرية .

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وفي نهاية الشهر شب حريق في الطابق الأول داخل حضانات الأطفال بمستشفى خاص بشارع سوريا بحي شرق مدينة الإسكندرية.

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شهر يوليو: يوم 9 اندلع، حريق هائل بأحد المحلات التجارية بشارع الأسناوى بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

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وفي يوم 12 يوليو وقع حريق بسوق توشكى في حلوان

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وفي 14 يوليو اشتعلت النيران في خط زيت خام "مازوت" في حريق ضخم على طريق "مصر - الإسماعيلية" .

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شهر أغسطس: يوم 4 من الشهر لقي طالب مصرعه بينما أصيب آخر في حريق اندلع بـ 11 منزلا بنجع الحرامي قرية القرعان، دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

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وفي يوم 5 شب حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 300 متر.

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وفي يوم 12 وقع حريق هائل في محيط ميدان الرماي، وارتفعت ألسنة اللهب إلى السماء.

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