"مياه الدقهلية" تنظم حملة توعية لترشيد الاستهلاك بـ"جزيرة الورد"

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، حملة داخل نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وحرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، والمطبوعات التوعوية لرواد النادي؛ للتأكيد على تلك الرسائل.

وبحسب بيان الشركة، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة داخل النادي؛ لتقديم خدماتها لرواد النادي؛ حيث تقدم السيارة خدمات متعددة منها: التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق حرص الشركة على تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل أسرع، وأيسر للمواطنين.

وأكدت الشركة أن السيارة ستكون متواجدة بشكل دوري بمقر النادي يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.