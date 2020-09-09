"مياه الدقهلية" تُعلن عن حاجتها لمهندسي شبكات وبرمجيات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظائف مهندس شبكات حاسب ثالث ومهندس برمجيات ثالث.

وبحسب بيان للشركة، اليوم، حددت شروط مهندس شبكات حاسب ثالث، بأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة شعبة "اتصالات – حاسبات" ويفضل أن يكون للمتقدم خبرة في ( Security or Routing and Switching ).

وبالنسبة لمهندس برمجيات ثالث، اشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة شعبة "اتصالات – حاسبات" أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات تخصص "علوم حاسب - نظم معلومات"، ويفضل أن يكون للمتقدم خبرة في المجالات التالية: برمجة قواعد البيانات وتطبيقات أوراكل ( SQL-PL / SQL Forms and Reports ) .، وبرمجة وتطوير تطبيقات JAVA ( Core-EE Web Service - Spring Framework ) .

واشترطت أن يكون المتقدم من المقيمين بمركز ومدينة المنصورة فقط وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، وأن يكون من الذكور فقط، وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2021 عن 30 عاماً، وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، فضلا عن عضويته بنقابة المهندسين بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس هندسة فقط.