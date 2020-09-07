مياه الدقهلية: رسائل للعملاء للتعريف بتطبيق "قراءتي"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن إرسال رسائل لعملائها لتعريفهم بأهمية تطبيق "قراءتي" وكيفية استخدامه، من خلال رقم الخط الساخن على تطبيق واتس آب.

وبحسب بيان الشركة، يأتي ذلك ضمن الحملة المكثفة التي تقوم بها الشركة، للتعريف بالتطبيق الذي أصدرته الشركة القابضة للمياه لتسجيل قراءات عدادات المياه، ويمكن تحميله وتشغيله على أي موبايل من خلال تسجيل البيانات المدونة بفاتورة المياه، ويتيح إضافة صورة العداد لضمان دقة القراءة، والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، وتسجيل القراءات بالتطبيق متاح في الفترة من أول يوم وحتى 15 من كل شهر.

ويمكن تحميل التطبيق مجانًا لأنظمة "الأندرويد" من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3gNOItW ولأنظمة "IOS" من خلال الرابط التالي: https://apple.co/31LunkJ