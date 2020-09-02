"مياه الدقهلية" تستعرض مشروعات الصرف الممولة من البنك الدولي

عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والممول من البنك الدولي، وبيان ما تم تنفيذه بالبرنامج حتى الآن داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع، والقرى الجاري الأعمال بها، كما تم استعراض أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، وكيفية تذليل العقبات، وسبل حلها في أسرع وقت ممكن، وأثنى هيثم الشيخ، نائب المحافظ، على الأداء في تنفيذ البرنامج، مشددًا على ضرورة تعاون كافة الجهات لتذليل العقبات خلال التنفيذ، للإلتزام بالبرنامج الزمني الموضوع.

وأكد المهندس "خالد نصر" أهمية المشروع، واهتمام كافة مؤسسات الدولة بتنفيذه، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة لخدمة المواطنين داخل المحافظة، وحل مشكلة الصرف الصحي، وذكر أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات صرف صحي متكاملة داخل 98 قرية بمراكز ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، وتمي الأمديد، والمنزلة، والجمالية، ودكرنس، ومنية النصر لخدمة حوالي 700 ألف نسمة من سكان تلك المراكز، والقضاء على التلوث بمصرفي السرو وحادوس، وبحيرة المنزلة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام، ورؤساء مجالس مدن السنبلاوين، وأجا، وتمي الأمديد، ودكرنس، والمنزلة، والجمالية، وممثلي الشركات المنفذة للبرنامج بالمحافظة، وفريق عمل إدارة التعاون الدولي بالشركة، ولفيف من قيادات المحافظة والشركة.