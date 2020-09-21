تفاصيل الحصول على وحدة بيوجاز مدعومة من "البيئة" بديلا للغاز الطبيعي

انتهت وزارة البيئة من تنفيذ 120 وحدة بيوجاز بالمنيا وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وتعد تكنولوجيا البيوجاز والتي تعتمد على التخمر اللا هوائى للمخلفات الصلبة والسائلة من التكنولوجيات المنتشرة في العديد من دول العالم لمعالجة مخلفات الصرف الصحي ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية والقمامة بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا لحماية البيئة من التلوث مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية كالبترول وأيضا حماية البيوماس من الحرق المباشر.

"الوطن" تنشر تفاصيل الحصول على وحدات بيوجاز والتي يتولد عنها غاز يستخدم كبديل للغاز الطبيعي والأنابيب المنزلية يتخلف بعد إنتاج الغاز سماد عضوي جيد غني في محتواه من المادة العضوية والعناصر السمادية الكبرى والصغرى وبالكميات الملائمة للنبات، فضلاً عن احتوائه على الهرمونات النباتية والفيتامينات ومنظمات النمو ويكون خالياً من الميكروبات المرضية واليرقات والبويضات وبذور الحشائش حيث تهلك تماماً أثناء تخمر المخلفات العضوية مما يجعله سماداً نظيفاً لا يلوث البيئة ولا خطورة من استخدامه في تسميد جميع المحاصيل.

- تقدر الكتلة الحيوية في مصر بأكثر من 30 مليون طن سنويا من المخلفات.

- بقيمة مبدئية مليون دولار تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق حزمة تمويلية مبتكرة "صندوق الطاقة الحيوية" وتهدف الاتفاقية لتوفير آلية تمويل مستدامة لتنفيذ وتركيب وحدات البيوجاز فى القرى المصرية الأكثر احتياجاً وتمول الاتفاقية من خلال منحة من مرفق البيئة العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشرف على التنفيذ مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمة الريفية المستدامة.

-التوسع في تنفيذ وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم وذلك من إعداد جدوى الاقتصادية وفنية مفصلة لإنشاء مخمرات الغاز الحيوي من مخلفات الروث من مزارع الأبقار (لحوم – ألبان) التي تحتوي على 1000 رأس من الماشية وكذلك الحمأة من محطات مياه الصرف الصحي (تنتج تقريبا 500 متر مكعب غاز باليوم بالإضافة للسماد الحيوى) بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ووزارة البيئة ممثلة في مؤسسة الطاقه الحيوية وبدعم من صندوق حماية البيئة التابع للوزارة

- يوفر المشروع دعم على ثمن الوحدة 40% التي يقوم الفلاح ببنائها لوضع مخلفات الأرض الزراعية والحظائر حيث يحصل الفلاح على قرض و60% قرض يسدد على 5 سنوات بحد أقصى بفائدة 8% ثابتة.

- تبلغ تكلفة الوحدة 18 ألف جنيه لإنتاجية 2 متر مكعب ويزيد السعر طبقا لحجم الوحدة وعدد الماشية المملوكة.

- إلى جانب ذلك قامت الوزارة بإعداد استراتجية متكاملة لإدارة المخلفات الحيوية في مصر تشمل ثلاث محاور: الطاقة الحيوية والسماد الحيوي والمنتجات الحيوية.

- تصميم حزم من الحوافز السياسية والمؤسسة ومواصفات الجودة لتكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر.

-إعداد برنامج تدريبى معتمد لمقدمي الخدمات في مصر لهذه التكنولوجيات لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة وحدات البيوجاز وكذلك تصميم برنامج دراسى (ماجستير في إدارة تكنولوجيات الطاقة الحيوية بالتعاون مع الجهات البحثية المصرية).