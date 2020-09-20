نائب بـ"الشيوخ" يطالب بتعديل دستوري لإعطاء صلاحيات سن التشريعات

قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، إنّنا بحاجة إلى إجراء تعديل دستوري لإعطاء صلاحيات أوسع لسن التشريعات، متابعا: "اختصاصات مجلس الشيوخ الآن أشبه بلجنة السياسات التي تعطي الرؤى للدولة المصرية، ونأمل في المرحلة المقبلة، التوسع في الاختصاصات".

وأضاف سامي، لـ"الوطن"، عقب استخراج كارنيهات العضوية، أنّه يمثل الحزب المصري الديمقراطي بالقائمة الوطنية، ولديه كثير من القضايا التي يأمل في مناقشتها تحت قبة المجلس، حتى ولو كان مجلس الشيوخ رأيه استشاري، متابعا: "الحزب لديه أكثر من 50 تشريعا بحاجة لتعديل، وسيتم العمل على التقدم بها تباعا".

وشدد سامي، على ضرورة أستصدار رئيس مجلس الوزراء قرار بمد تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنّ الشارع المصري ينتظر بفارغ الصبر صدور القرار لتدبير أمره.

واستخرج نحو 53 نائبا بمجلس الشيوخ، كارنيهات العضوية منذ الصباح الباكر، فيما ينتظر المجلس صدور قرار رئيس الجمهورية بقائمة النواب المعينيين والبالغ عددهم 100 نائب، لاكتمال بنيان الغرفة الثانية للبرلمان.