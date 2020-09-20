تقديم 67 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لـ67 ألفًا و320 طلبًا وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون.

وأكد غراب، في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأوضح أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى والمغفور والنجوع وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض قيمة التصالح بنسبة 35% داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسيرعلى المواطنين، مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

أشاد محافظ الشرقية، بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وجاء ترتيب أعلى ثلاث مراكز تكنولوجية لإستقبال طلبات التصالح من المواطنين علي النحو التالي "المركز التكنولوجي بالزقازيق استقبل 7025 طلبًا، المركز التكنولوجي ببلبيس 7290 طلبًا، والمركز التكنولوجي بكفر صقر 7199 طلبًا".