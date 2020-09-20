قبل الغلق بـ10 أيام.. الأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء

10 أيام تفصلنا عن انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، حيث وجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وقدمت الدولة العديد من التسهيلات للمواطنين، لتشجيعهم على تقديم طلب التصالح.

ويرصد "الوطن"، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح من خلال القانون:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

4. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

5. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.