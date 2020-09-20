القبض على خادمة بتهمة سرقة شقة بقصر النيل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة بمنطقة قصر النيل، حيث تبين أن وراء الجريمة خادمة.

ودلت التحريات أن المتهمة غافلت صاحبة المنزل واستولت على المسروقات، وتم ضبطها وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) باكتشافها سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالي) من داخل مسكنها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل طرف المُبلغة - مقيمة بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة باسلوب "المغافلة"، مستغلة طبيعة عملها طرف المجني عليها، وأقرت بتصرفها في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بمحافظة الجيزة) وإنفاقها باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط مالك المحل، وبحوزته كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأضاف بعدم علمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وبإستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.