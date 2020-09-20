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محمود مسلم

تعيين أول سيدة في منصب مدير نيابة بأسوان

كتب:

محمد عيسى
12:40 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
هبة محمود السيد

هبة محمود السيد

أصدَر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم، بتعيين السيدة المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض، مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان -القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان.

والمستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر ثم مكتب فني أسوان عام 2015، حيث تمّ ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.

وتمّ اختيار المستشارة لشغل هذه الوظيفة إعمالًا لمبدأ الاختيار وفق معيار الكفاءة والجدارة.

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