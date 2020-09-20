رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير النقل يصل أسوان لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات

كتب:

عبد الله مشالي
11:55 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
وزير النقل

وزير النقل

وصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، منذ قليل، إلى الحدود الشمالية لمحافظة اسوان قادمًا من محافظتي الأقصر وقنا، بعد جولة تفقدية لبعض المشروعات الخاصة بالوزارة.

واستقل الوزير سيارة بصحبة موكب من قيادات الوزارة ومسئولي اسوان بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة"؛ لتفقد عدد من المشروعات بأسوان منها كوبري كلابشة وكوبري الخزان البديل.

وبدأ الوزير، جولته التفقدية، أمس، في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تنفذها وزارة النقل، والتى بدأها بتفقد الوزير الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كيلومترًا، وعرضه 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

كما تفقد وزير النقل، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بطريق "طيبة - مطار الأقصر الدولي"، والذي يتقاطع مع طريق "مصر - أسوان" الزراعي الشرقي، مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق "الأقصر - مركز الزينية".

اقرأ المزيد:

وزير النقل يوجه باستكمال محور شمال الأقصر: يخدم حركة السياحة 

وزير النقل: طفرة كبيرة بالطرق الداخلية في قرى ومراكز الصعيد

وزير النقل يوجه بصرف تعويضات أراضي محور "الشهيد باسم فكري"

وزير النقل: سنمتلك مترو يضاهي أكبر الشبكات على مستوى العالم

وزير النقل: مصر سيكون لديها 1200 قطار بحلول 2024 كلها جديدة

وزير النقل: 36.7 مليار جنيه لرصف الطرق الداخلية بين المدن والقرى

وزير النقل يبيت في الأقصر قبل التوجه إلى أسوان

وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لمحور قوص على النيل بقنا

وزير النقل يتابع تنفيذ ازدواج طريق "قنا - الأقصر" الصحراوي الشرقي

بريد الوطن.. حِلّ مشكلتى مع هيئة السكة الحديد يا وزير النقل