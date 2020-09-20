وزير النقل يصل أسوان لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات

وصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، منذ قليل، إلى الحدود الشمالية لمحافظة اسوان قادمًا من محافظتي الأقصر وقنا، بعد جولة تفقدية لبعض المشروعات الخاصة بالوزارة.

واستقل الوزير سيارة بصحبة موكب من قيادات الوزارة ومسئولي اسوان بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة"؛ لتفقد عدد من المشروعات بأسوان منها كوبري كلابشة وكوبري الخزان البديل.

وبدأ الوزير، جولته التفقدية، أمس، في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تنفذها وزارة النقل، والتى بدأها بتفقد الوزير الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كيلومترًا، وعرضه 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه.

كما تفقد وزير النقل، موقع محور شمال الأقصر والذي يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي مرورًا بطريق "طيبة - مطار الأقصر الدولي"، والذي يتقاطع مع طريق "مصر - أسوان" الزراعي الشرقي، مرورًا بخط السكة الحديد ووصولًا إلى طريق "الأقصر - مركز الزينية".