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إزالة 51 إعلانا مخالفا ورفع 1160 طن قمامة بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
11:04 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
حملة إزالة التعديات بالبحيرة

حملة إزالة التعديات بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، حملات النظافة، ومراجعة أعمال الكهرباء، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق، لتسهيل الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملات المكبرة التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز، عن رفع 51 إعلانًا مخالفًا، وإزالة 1160 طن قمامة، وصيانة 92 كشاف إنارة، بواقع 150 طن قمامة، وصيانة وتركيب 21 كشاف إنارة عامود، وإزالة 51 إعلانًا من الأعمدة بمركز ومدينة المحمودية.

ورفعت الحملات 530 طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور، و90 طن قمامة، و40 كشاف بمركز ومدينة الدلنجات، ورفع 135 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، و110 طن قمامة بمركز ومدينة حوش عيسى، و148 طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، و31 كشاف إنارة بمركز ومدينة كوم حمادة.

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