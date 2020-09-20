وزير صحة تشاد يشكر "زايد" ويثني على مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إرسال وفد طبي إلى دولة تشاد، برئاسة برئاسة الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي المدير التنفيذي للمبادرة، في إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي".

إرسال وفد طبي إلى تشاد لمتابعة العمل بمبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي

ووجه وزير الصحة التشادي، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لدعمها المتواصل لمشروعات الصحة العامة في دولة تشاد، فضلاً عن التعاون المثمر في الكتير من الملفات المشتركة بالمجال الصحي، مشيدًا بالجهود المبذولة لفرق العمل المصرية لتطبيق المبادرة في دولة تشاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنَّ الوفد بدأ زيارته بتفقد أماكن مسح فيروس "سي" للمواطنين بالعاصمة "إنچامينا"، والتي تضم 20 نقطة لمسح المواطنيين التشاديين للكشف عن فيروس "سي"، كما تفقد الوفد مركز التقييم وتلقي العلاج بالمستشفى المرجعي بإنچامينا، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تجهيز مركز آخر في مدينة "موندو" بجنوب تشاد لعمل تحاليل "pcr" لفيروس "سي" وتلقي العلاج كخطوة أولى لبدء عمليات المسح والعلاج خارج العاصمة إنجامينا.

وأضاف "مجاهد"، أنَّه تمّ عقد اجتماع، أمس السبت، بحضور كل من الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، والدكتور محمد البرعي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور رامي محمد الحسيني مدير المكتب الفني لمساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، ومن الجانب المصري، ومن الجانب التشادي الدكتور عبدالله صابر فضول وزير صحة دولة تشاد، والمستشار محمد عرابي ممثل سفارة مصر في دولة تشاد، وكبار مسؤولي وزارة الصحة بدولة تشاد، لوضع خطة العمل بالمبادرة في المرحلة المقبلة، حيث ستشمل اعتماد مراحل مسح المواطنين في محافظات أخرى خارج العاصمة إنجامينا.

فحص 15 ألفًا و441 مواطنًا تشاديًا ضمن مبادرة علاج "مليون مواطن أفريقي"

وقال "مجاهد"، إنَّه تمّ خلال الاجتماع مراجعة ما جرى إنجازه الفترة الماضية منذ بداية تطبيق المبادرة في أكتوبر الماضي، حيث تمّ فحص 15 ألفًا و441 مواطنًا تشاديًا حتى اليوم، وبلغت نسب المصابين بفيروس "سي" 715 مريضًا من إجمالي المواطنين الذين تمّ فحصهم، وتمّ تقييمهم بالمستشفى المرجعي بالعاصمة "إنچامينا" وتلقيهم العلاج اللازم، لافتًا إلى أنَّه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية في دولة تشاد بالتعاون مع الخبراء في مصر والخبراء في دولة تشاد.

إرسال شحنة أدوية ومستلزمات طبية ووقائية إلى تشاد

وأشار إلى أنَّه تمّ إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية إلى دولة تشاد تشمل أدوية خاصة ببروتوكولات علاج فيروسات "سي"، و"بي" تكفي لعلاج ألف مريض، وكواشف "pcr" لتحليل فيروس "سي" و"بي"، إضافة إلى كواشف فيروس كورونا المستجد ومستلزمات وقائية، دعمًا للمنظومة الصحة بدولة تشاد، وكذلك مساندتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.