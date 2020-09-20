استجابة لـ" الوطن".. وزيرة الصحة توجه بإجراء جراحة لـ"سحر" بمعهد الرمد

كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المكتب الإعلامي بالتواصل مع أسرة سحر قدري لطفي، 28 عامًا ابنة محافظة كفر الشيخ، التي نشرت "الوطن" حالتها، ووجهت بعلاجها بمعد الرمد التذكاري.

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المكتب الإعلامي أجرى تنسيقًا مع الدكتورة ليلي الشاذلي عميد معهد الرمد التذكاري، والتي أفادت بأنها ستستقبل الحالة لعمل مناظرة طبية لتحديد بروتوكول العلاج، وإجراء الجراحة اللازمة على نفقة الدولة وفقا لبروتوكولات العلاج.

وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات ومتابعة الحالات، موضحًا أنه يتم تقديم تقرير يومي بالحالات لوزيرة الصحة.

ونشرت "الوطن" في صفحتها الثانية في عدد اليوم الأحد، موضوعًا عن احتياج سحر لإجراء زراعة "قرنية"، وأنها لا تملك ثمن العلاج، وتواصلت الدكتورة منال سالم، بمكتب وزيرة الصحة، مع "الوطن"، فور نشر الحالة.

من جانبه عبر ياسر محمد عبد الهادي، عن شكره وسعادته لاستجابة الوزارة السريعة، مؤكداً انه لم ىتخيل ان تكون الاستجابة بهذه السرعة :"بكيت لما الدكتورة منال سالم كلمتني، وقولتلها ألف مليون شكر، ان الصحة هتنقذ زوجتي من العذاب".

أضاف ياسر،" الوزارة وجهتني للذهاب غداً لمعهد الرمد، ونسقت مع مديرته وقالتلي إحنا متابعين معاك لو احتاجت حاجة، مصر هتفضل بخير وبتراعي أولادها، متتخيليش قد فرحت وبكيت أنا وزوجتي وشكرا لصحيفة الوطن انها سبب فرحتنا، احنا بقالنا سنتين بنلف محدش قدر يوصل صوتنا".

عبرت الزوجة عن سعادتها قائلة "مبسوطة اني هعمل العملية، الحمدلله وبتمنى الشفاء لكل مريض وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزيرة الصحة".