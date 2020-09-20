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"9 أمتار".. "البحيرة" توافق على الحد الأقصى لقيد الارتفاع لـ3 قرى

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أحمد حفنى
02:31 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، الموافقة على الحد الأقصى لقيد الارتفاع 9 أمتار لعدد 3 قرى بنطاق المحافظة، وهي قرى "محمد فرج، رزق درويش، الشهيد محمد عبدالمولى" التابعين للوحدة المحلية لقرية الشيخ متولى الشعراوي، مركز أبو المطامير.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بجميع مدن ومراكز محافظة البحيرة، وتنفيذاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م ولائحته التنفيذية، من إعداد المخططات الاستراتيجية العامه للقرى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع.

وأكد أنه جارِ استكمال إجراءات اعتماد المخطط الإستراتيجي العام للقرى المذكورة، مشددا بالالتزام بالارتفاعات المقررة، التي تنعكس النظهر الجمالي والتظام التخطيطي لكل قرية، محذرًا من البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

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