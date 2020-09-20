الرئيس الأسبق لهيئة الكتاب ينعى والد طليقته مروة ناجي

نعى الدكتور أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، والد طليقته الفنانة مروة ناجي، الذي رحل صباح اليوم.

وكتب أحمد مجاهد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "توفى إلى رحمة الله الحاج ناجي عبدالصمد، والد أم أولادي الفنانة مروة ناجي، خالص الدعاء له بالرحمة ولعائلته الصبر والسلوان"

وأعلنت المطربة مروة ناجي، خبر وفاة والدها ناجي عبدالصمد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكتبت مروة "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الحاج ناجي عبدالصمد، اللهم اغفر له، وارحمه، واعف عنه، وأكرم منزله".

وتابعت الدعاء له: "اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وذرية خيراً من ذريته، وزوجاً خيراً من زوجه.. اللهم انقله من ضيق اللحود، ومن مراتع الدود، إلى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض، تغمد والدي برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكانت الفنانة الشابة مروة ناجي، قد أعلنت في مارس 2019، خبر انفصالها بصورة نهائية عن زوجها الدكتور أحمد مجاهد، بعد نحو سبعة أشهر على الطلاق بشكل رسمي.