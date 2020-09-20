"إيجاس": 6 اتفاقيات جديدة باستثمارات 731 مليون دولار

قال الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه جارٍ الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لـ6 اتفاقيات، باستثمارات 731 مليون دولار، وبإجمالي منح توقيع بقيمة 14 مليون دولار.

وأضاف أنه تم توقيع 8 اتفاقيات خلال العام المالي 2019-2020، باستثمارات 934 مليون دولار، ومنح بـ51 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية، مرجعًا ذلك إلى نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أسفرت عن جذب استثمارات جديدة، ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل "بي بي" و"شل" و"توتال".