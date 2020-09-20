تعيين مديرات للنيابة الإدارية بـ3 محافظات خلال شهر

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وهو يقدر دور المرأة، وإيمانًا منه بترسيخ دورها في العمل القضائي، وتبني معيار الكفاءة لشغل المناصب القيادية في الدولة، فقد صدر في عهده العديد من القرارات التي تنص على تعيين سيدات بمنصب مدير للنيابة الإدارية بالمحافظات المختلفة.

وبناء علي ذلك، أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارات بتعيين 3 مديرات بمحافظات المختلفة، خلال شهر، مؤكدًا تميزهن وتفانيهن بما يقمن به من أعباء ومسؤوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ونرصد في هذا التقرير القرارات التي صدرت بترقية عضوات النيابة الإدارية بمختلف المحافظات.

دمياط .. تعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع

حصلت المستشارة فيفيان وسام وديع على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة 1997 بتقدير جيد جدًا، وعُينت بالنيابة الإدارية عام 1998، وتدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تمّت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2019، وتعتبر هي أول سيدة تشغل منصب مدير نيابة بمحافظة دمياط وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2020.

المنيا .. تعيين المستشارة سارة محمد عبدالحميد أبوالعزم

حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1996 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1997، وحصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة 1998.و تدرجت في مسيرتها المهنية وعملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا، وتمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018. ثم مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا وذلك بتاريخ 23 أغسطس 2020 . ويأتي ذلك ترسيخًا لدور المرأة في العمل القضائي.

أسوان.. تعيين المستشارة هبة محمود السيد عوض

تعنبر أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر، ثم مكتب فني أسوان عام 2015، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، ثم مديرا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول وذلك بتاريخ اليوم 20 سبتمبر 2020.