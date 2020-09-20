قبل ما تشترى من "أهلا مدارس": الشنطة بـ50 جنيه.. وكشف أسنان مجاني

قبل افتتاح معرض أهلًا مدارس، المقرر في الخامسة من مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تقدم "الوطن" خريطة مبدئية للأسر المصرية وأولياء الأمور حول أبرز محتويات ومنتجات المعرض، الذي من المقرر أن يستمر حتى 27 سبتمبر المقبل.

50% سعة دخول المعرض بسبب كورونا

أعلنت وزارة التموين أن دخول المعرض سيكون بحد أقصى 50% من الزائرين، من سعة استيعاب المعرض تطبيقًا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض.

كشف مجاني لـ"نظر وأسنان الطلاب"

ولأول مرة ستتاح خدمات مجانية لزوار المعرض، حيث جرى الاتفاق على توفير جناح خاص لـ"كشف الأسنان" مجانًا للطلاب المصاحبين لذويهم داخل المعرض، ولن يدفع رب الأسرة أي مقابل، وسيحصل على تقرير طبي بحالة أسنان أبنائه.

ولفت إلى أنه سيتم توفير جناح للكشف على العيون بشكل مجاني للطلاب، حيث يتم إجراء كشف نظر للتأكد من سلامة النظر وحالة احتياج الطالب لتركيب نظارة ويتم إعداد تقرير طبي.

تخفيضات تصل لـ20%.. و19 معرضًا في المحافظات

وتم الاتفاق مع كافة العارضين على تقديم نسبة خصومات وتخفيضات تصل لـ20%، حيث ستتم إقامة 19 معرضًا فى 12 محافظة وكذلك إقامة 21 معرضًا متنقلًا وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة.

الشنطة المدرسية: من 50 جنيهًا لـ500 جنيه

وحرصت وزارة التموين بالاتفاق مع الغرف التجارية على تخصيص أجنحة خاصة لبيع الشنط المدرسية بأسعار تناسب الفئات الأسرية، حيث سيكون الحد الأدني لسعر الشنطة المدرسية 50 جنيهًا وصولًا لـ500 جنيه بحد أقصى.

جبنة وحلاوة ومربي بـ"أهلًا مدارس"

ستجد الأسرة المصرية داخل أجنحة المعرض كل ما تحتاجه من مواد غذائية ومدرسية لأولادها، من جبن وألبان وعصائر ومربى وحلاوة وبسكويت، فضلًا عن مخبوزات مختلفة، جميعها بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض "أهلاً مدارس" بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى إطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.