تعرف على المدارس المخصصة لتلقي طلبات تصالح مخالفات البناء بالجيزة

جهزت محافظة الجيزة عددا من المدارس لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

وشملت المدارس التي تم تجهيزها بالجيزة..

- مدرسة نجيب محفوظ ببولاق الدكرور.

- مدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطني أحياء الطالبية والعمرانية.

-مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لحي جنوب الجيزة.

-مدرسة الصفا والمروة لمواطني حي الهرم.

- مدرسة أحمد عرابي بشارع النيل بحي شمال الجيزة.

- مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعجوزة.

-مدرسة محمد فوزي الإعدادية لمواطني حي الوراق.

- مدرسة أوسيم الإعدادية لمركز أوسيم.

- مدرسة أبو ظبي الإعدادية المشتركة بمركز أبو النمرس.

-مدرسة أحمد عرابي بمركز البدرشين.

-المركز الثقافي بالحوامدية.

تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي كما تم نقل عدد كافٍ من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة لإنهاء كل المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.

تحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر

قال محافظ الجيزة إنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.