"المنشآت الفندقية": 70% تراجعا في إيرادات السياحة خلال العام الجاري

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن أعداد السياح الوافدين لمصر والإيرادات المحققة ستتراجع نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% عن العام الماضي.

وزار مصر العام الماضي نحو 13.1 مليون سائح حققوا، إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار.

وأرجع الشاعر في تصريح لـ"الوطن" هذا التراجع إلى أزمة فيروس كورونا، والتي أثرّت بالسلب على حركة السياحة العالمية، وأوقفت حركة السفر للسياحة بشكل نهائي، ولمدة أكثر من 5 أشهر، لافتًا إلى أن القطاع السياحي المصري أصيب بحالة ركود غير مسبوقة منذ نهاية شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أنه رغم عودة السياح إلى مصر في يوليو الماضي، إلا أن أعداد السياح الوافدين حتى الآن ضعيفة للغاية، وذلك بسبب عدم استئناف العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر مثل ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا رحلاتهم لمصر حتي الآن، فضلًا عن تخوف السياح من السفر حاليًا بسبب أزمة كورونا، علاوة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي منعت شرائح كبيرة من السفر للسياحة.

وأوضح "الشاعر" أن القطاع السياحي المصري يأمل في أن تكون هناك طفرة في أعداد السياح والإيرادات خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع عودة الحياة إلى طبيعتها في العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في تقرير له يوليو الماضي، إن خسائر مصر من تراجع الحركة السياحية الوافدة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد، تناهز 26.3 مليار جنيه، أو ما يوازي 1.5 مليار دولار شهريًا.

وأشار التقرير إلى أنه على المستوى العالمي هناك تراجعًا في عدد السياح الدوليين بحوالي 97% عام 2020، بما يؤدي لتحقيق خسائر تقدر بنحو 195 مليار دولار، لافتًا إلى انه من المتوقع انخفاض عوائد قطاع السياحة في مصر بنحو 63.8% عام 2020، بسبب انخفاض إجمالي السياح الوافدين بحوالي 60.5%.