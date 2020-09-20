النائب أبوسريع بعد استخراج كارنية "الشيوخ": نعمل من أجل مصر

قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، بعد استخراج كارنيه المجلس وشهادة العضوية، إن المجلس سيكون فعالًا ومؤثرًا في الحياة التشريعية المصرية من خلال مناقشة مشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية، أو من مجلس النواب، لدراستها.

وأضاف إمام، في تصريحات له، اليوم، أن المجلس يأتي في مرحلة فارقة في تاريخ الوطن، تستوجب التلاحم بين غرفتي البرلمان المصري، مشيرا إلى أن قضية الشباب أيضا من الأولويات التي يرى أن المجلس سيعطيها أولوية، وأن رئيس الجمهورية وضعها على جدول اهتماماته.

ووجه إمام الشكر لكل من انتخبوه ولكل المواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية متعهدا باستكمال برنامجه الانتخابي المعلن خلال حملته الانتخابية.

ووجه الشكر لأهالي القليوبية، على الثقة الغالية التي أدت إلى نجاحه كعضو في مجلس الشيوخ، وأنه سيولي أهمية خاصة للصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الالتزام الحزبي عامل أساسي، وائتلاف الأحزاب ليس كيان مغلق، ولكن له مقرات في كل مكان، ويرحب بالجميع، وبابه مفتوح لكل الآراء، ففي النهاية المصلحة واحدة هي الاصطفاف خلف الوطن ومصلحة المواطن.