وزير المجالس النيابية يكشف خطة الحكومة في دور الانعقاد الجديد

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن العمل يجري الآن على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الخاصة بمقرات مجلس الشيوخ.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، خلال جولته لمتابعة الأعمال التي تتم داخل مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون مستعد لاستقبال اعضائه الجدد، مع مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الجميع الآن في انتظار قرار رئيس الجمهورية والخاص بالنواب المعينين بمجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضو.

وأوضح "فؤاد"، أنه من المتوقع أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات إلى مجلس النواب لمناقشتها في الوقت المتبقى من عمر دور الانعقاد السادس لمجلس النواب.

وقال إن أبرز هذة التشريعات التي يتوقع مناقشتها في الفترة المقبلة هما مشروعى قانون التخطيط الموحد ،والتعديلات على قانون الضريبة المضافة.

ويشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 كان قد خول لوزير شئون المجالس النيابية رئاسة اللجنة الإدارية والمالية الخاصة بمجلس الشيوخ.

وكان البهو الفرعونى بمجلس الشيوخ قد استقبل اليوم أكثر من 50 نائبا من النواب المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية.