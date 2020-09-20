وكيل صحة الدقهلية: مبادرات الرئيس خلصت مصر من أمراض عديدة

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، "بدأنا في تدشين مبادرة "الأمراض المزمنة" بمحافظة الدقهلية منذ يومين، وهي خاصة بأمراض الضغط والسكر.

وأضاف مكي، خلال حواره مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن عدد كبير من المواطنين توافد على أماكن الكشف، ويوجد لدينا 510 مكان للكشف الطبي، يذهب المريض ويكون في إستقباله الطبيب والممرضة ومدخل البيانات ويجري تسجيل بياناته لكي يتم عمل قاعدة بيانات للمواطنين.

وأكد أن المواطن الذي يكتشف أنه مصاب بالضغط أو السكر يتم تحويله لأقرب مستشفي ويكون له علاج خاص به على نفقة الدولة دون تكليف المريض أو المواطن بأي شيء.

وتابع، أن هذه المبادرة جيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلصت مصر من كابوس كبير من الأمراض، وأعظم ما حدث هو القضاء على فيروس سي لأننا كنا نعيش في كابوس كبير، لأن الفيروس كان يلتهم أكباد المصريين، والآن أصبح حقيقة ووزارة الصحة العالمية ستعلن قريبا بأن مصر خالية من فيروس سي.

وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات الأخري مثل مبادرة "صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي"، لكي نستطيع اكتشاف أي ورم من البداية وتجري معالجته، بالإضافة لمبادرة "فقدان السمع" لدي الأطفال حديثي الولادة، وأيضا القضاء على قوائم الانتظار.