في ذكرى رحيل كروان الشرق.. فايزة أحمد عشقت الغناء وابتعدت عن التمثيل

"بعدها مفيش ست تملى عيني".. كلمات قالها الموسيقار محمد سلطان، عن زوجته ومحبوبته الفنانة فايزة أحمد، واصفًا إياها بـ "الست المحبة للخير".

في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر عام 1983 رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة فايزة أحمد بعد صراع مع المرض، تاركة إرثًا غنائيًا كبيرًا من بينها "حمال الأسية، حيران، بيت العز، يا حلاوتك يا جمالك، يا تمر حنة، قلبي إليك ميال، بتسأل ليه عليا، بكرة تعرف، حسادك علموك".

وفي عالم التمثيل لم تشارك فايزة أحمد "كروان الشرق"، إلا في عدد قليل من الأفلام لا يتجاوز عددها الـ 7 أعمال، منها "تمر حنة، أنا وبناتي، المليونير الفقير، ليلى بنت الشاطئ"، وظهرت كمطربة فقط في أفلام مثل "امسك حرامي، منتهى الفرح، عريس مراتي".

وعن عدم استمرارها في التمثيل، قال زوجها الموسيقار محمد سلطان، في حوار سابق لـ"الوطن"، إن فايزة أحمد لم تهتم بالتمثيل، لامتلاكها صوتاً لم يصل إليه أحد، مكانتها تقارن فقط بأم كلثوم بل وتمتاز عنها بإحساسها، لم تكن مؤمنة بالتمثيل، ولكن تؤمن بصوتها جداً، وإمكانياتها غير طبيعية، مطربة جبارة لن تتكرر، كانت عاشقة للغناء، لمّا قامت بالتمثيل، قالت "أنا غلطانة"، انتقدت نفسها "بقى أنا فايزة أعمل كده، وأنا مش جميلة قوى، أمثّل ليه، أنا صوت فقط".

وعن حبه للفنانة فايزة أحمد، قال محمد سلطان، "التقينا على حب الخير والغير، وفيه صفات مشتركة كثيرة بيننا، ولم نعرف الغيرة فى العمل، ولكن المنافسة الشريفة مباحة، بدون المنافسة لن يكون هناك إحساس، نتمنى لغيرنا الخير مش نقول ربنا ياخده عشان أنا أبقى موجود.

زواج فايزة أحمد، ومحمد سلطان، أثمر عن إنجاب اثنين من الأبناء "طارق و عمرو"، اللذان يعيشان في دولة فرنسا، 37 عامًا مر على رحيل "فايزة" وطيلة هذه السنوات لم يفكر "سلطان" في الزواج بأخرى "مفيش ست تانية تملى عيني، عايش على حبها، محتفظ بكل ملابسها وأشياءها وتفاصيلها التي جمعتنا سويًا.. في صلاة الفجر بدعي لحبيبتي فايزة وأمي".