حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية، إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك كل النشاط والحيوية وتستطيع اليوم أن تمد من حولك بالحماس والطاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتساعدك على التواصل مع من حولك بذكاء وتتمكن من إصلاح علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.