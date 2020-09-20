حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم ببعض الالتفات والعناية بصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.