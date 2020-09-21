حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها مدبرة في بيتها ومضيافة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك أن تحرص على الدقة في العمل والتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف الأحباب والأصدقاء ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.