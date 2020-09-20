رئيس "القابضة للمياه": يتابع مشروع محطة حجازة بحري بقنا

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروع إنشاء محطة مياه قدرة 11 ألف متر مكعب يوم بقرية حجازة بحري بمركز قوص بمحافظة قنا، يرافقه المهندس محمد جلال عبد الفتاح رئيس الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وجميع القيادات التنفيذية بالشركة، وبحضور المهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التطوير بالشركة القابضة.

وأشار جلال، إلى أنه جار الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بمحطة مياه حجازة بحري وجار الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكيا بالموقع والتى تمت بنسبه 95%، تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

وأوضح أن محطة مياه حجازة بحري تصرف11 ألف متر مكعب يوم والجارى تنفيذها ضمن برنامج تنمية صعيد مصر.

وشدد المهندس ممدوح رسلان على ضرورة الانتهاء من الاعمال المدنية الجارى تنفيذها بالموقع في اسرع وقت ممكن.

وكان رسلان قد افتتح الشهر الماضي محطة مياه الزهنات النقالى تخدم حوالى 50 ألف مواطن من أهالى قريتىّ أبو دياب غرب وأبو دياب شرق بطاقة 30 لتر/ ثانية وتكلفة مالية تصل الى 21 مليون جنيه فى إطار خطة الدولة لتوصيل مياه الشرب إلى كل المناطق المحرومة بنسبة 100٪؜ مع نهاية عام 2023 .

أشار رسلان إلى أن الشركة القابضة لا تألو جهدًا فى إنشاء مشروعات مياه الشرب وتطوير القائم منها لتوفير خدمه مميزة للمواطنين لاسيما فى المناطق المحرومة مشيرًا الى أن مشروعات مياه الشرب التى يجرى تنفيذها يُراعى بها التوسعات المستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية تلبيةً لاحتياجات الزيادة السكانية المتوقعة دون الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة.