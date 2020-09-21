منها تقرير بالتعافي من الإدمان.. ضوابط الحصول على قرض "بداية جديدة"

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، متمثلة في بنك ناصر، شروط الحصول على قرض من مبادرة بداية جديدة للمتعافين من الإدمان.

وتستعرض "الوطن" شروط الحصول على قرض من مبادرة "بداية جديدة" للمتعافين من الإدمان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط الحصول على قرض من مبادرة بداية جديدة للمتعافين من الإدمان

ـ ألا يقل السن عن 21 عاما.

ـ ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

ـ ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض، له سوابق إجرامية أو قانونية، تعوقه عن الحصول على القرض.

ـ أن يكون المتعافي متوقفا عن التعاطي، مدة لا تقل عن 10 أشهر.

ـ انتظام المتعافي في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

خطوات التقدم للحصول على قرض مبادرة بداية جديدة

ـ تبدأ الخطوة الأولى، برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

ـ يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن، المشرف على علاجه، بشأن رغبته في الحصول على القرض.

ـ يجري تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق، لاستيفاء الأوراق، وعمل دراسة جدوى للمشروع.

ـ يتولى الصندوق، متابعة كل الإجراءات الإدارية مع البنك، لحين حصول المتعافي على القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مبادرة بداية جديدة

ـ صحيفة الحالة الجنائية، موجهة للبنك لم يمر عليها 3 أشهر.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي، معتمد من الصندوق، يفيد التعافي.

ـ دراسة جدوى عن المشروع، وفقا للنموذج الموجه للبنك.