67 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في ثاني أيام الدور الثاني

أدى 66 ألف و928 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات، صباح اليوم، الامتحان في51 مادة فترة أولى، و3 مواد فترة ثانية في ثاني أيام الامتحانات التحريرية للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافتي القاهرة ومطروح، وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.