محافظ بني سويف يسلم 30 دراجة نارية مجهزة لذوي الإعاقة

سلم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، 30 دراجة نارية مجهزة للأشخاص ذوى الاعاقة، في حضور إحسان عبد اللطيف أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف.

تم توفير هذه الدراجات المجهزة عن طريق التعاون بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، اقتصادياً واجتماعياً، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التيسير على ذوي الإعاقة وإدماجهم مجتمعياً.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للمستفيدين من المبادرة من أبناء بني سويف من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن تسليم تلك الدراجات يأتي متماشياً مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها، بالتعاون مع الوزارة، لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المبادرة تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوي الإعاقة، التي تنفذها المحافظة، مثل "مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة"، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة الدعم والرعاية لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع، التي تحظى بدعم غير مسبوق على كافة الأصعدة.

من جانبها، قالت وكيل وزارة التضامن إن ثمن الدراجة يبلغ 17 ألف جنيه، يتحمل فيها ذوو الإعاقة 5 آلاف جنيه منها، بينما يساهم بنك ناصر ومؤسسات المجتمع المدني بباقى المبلغ، وأشادت بدعم المحافظ لجهود المديرية في كل أنشطتها وجهودها بصفة عامة، وفي مجال خدمة ذوي الهمم بشكل خاص.

واعتبرت أن هذه المبادرة حلقة في سلسلة من المبادرات التي تتبناها وزارة التضامن، بالشراكة مع المجتمع المدني، لتوفير الرعاية اللائقة بالفئات الأولى بالرعاية، فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.