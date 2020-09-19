محافظ بني سويف: تلقينا 77 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تم تقديمها إلى المراكز التكنولوجية، في مختلف أنحاء المحافظة، بلغ 77 ألف و26 طلباً حتى اليوم السبت.

وأضاف المحافظ أن إجمالي ما تم تحصيله من خلال نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح، بلغ 271 مليون و625 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي المتحصلات، منذ بدء التصالح، وحتى اليوم 19سبتمبر الجاري، إلى 287 مليون و758 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى استمرار الزيادة في معدل تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصةً بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت بين 15 و40%.

ولفت إلى أنه تقدم اليوم السبت 1619 مواطناً بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبعة، بواقع 344 طلباً من مركز بني سويف، و391 طلباً من مركز ناصر، و527 طلباً من مركز الواسطى، و191 طلباً من مركز الفشن، و70 طلباً من مركز إهناسيا، و56 طلباً من سمسطا، و40 طلباً من مركز ببا.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل، ووفق البرنامج الزمني المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.

وأكد على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي، من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته، منوهاً عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، حيث أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، وأن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططاً بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة، في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، مضيفاً أن المبلغ يرد بالكامل إلى مقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب، وفقاً للقانون.