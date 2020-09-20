بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في 7 كليات بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، اعتبارًا من اليوم بعدما تم وضع جدول زمني لكافة كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال حسن، في بيان صادر عن الجامعة، إن الكشف الطبي بدأ على الطلاب بكليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والتمريض، والصيدلة، والهندسة والعلاج الطبيعي وحتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض بمدرجات كلية الحقوق، حيث يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم زيادة أيام الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعًا للتكدس وحرصًا على سلامة الطلاب، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب، وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم منعاً للتزاحم، حيث يتم الكشف الطبي على الطلاب في تخصصات "الرمد، الباطنة، والأسنان" ويتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، ويتم عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبي بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.