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محافظ بني سويف يفتتح مسجد النور بعزبة الدرملي

كتب:

عمرو رجب
02:20 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
محافظ بني سويف يفتتح مسجد النور بعزبة الدرملي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مسجد النور بعزبة الدرملي بتزمنت الغربية تزمنت، وذلك ضمن 5 مساجد جرى افتتاحها اليوم في عدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك في حضور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وقدم المحافظ التهنئة للأهالي بافتتاح المسجد، متمنيا أن يكون فاتحة خير على المحافظة، خاصة وأن هذا اليوم المبارك شهد افتتاح 5 مساجد، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين فقط جرى افتتاح 12 مسجدا.

وتناول خطيب الجمعة الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، جانبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن أخلاقه كانت الرحمة والعطف والاحترام، وحب الوطن، والعمل من أجل المصلحة العامة.

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