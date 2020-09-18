محافظ بني سويف يطمئن على 20 مصابا بـ"تسمم": حالتهم مستقرة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء أمس، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف؛ للاطمئنان على 20 مصابا بحالة إعياء واشتباه في تسمم غذائي، عقب زيارتهم لدير العذراء مريم بقرية بياض العرب، ونقلوا إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وأكد المحافظ أن حالتهم جميع المصابين مستقرة، وسيخرجون تباعا، بعدما تلقوا العلاج، وتبادل المحافظ الحديث مع المصابين؛ للاطمئنان عليهم، والذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ والطاقم الطبي بالمستشفى.