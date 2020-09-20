فيديو.. طارق رسلان: "الشيوخ" يضم كفاءات ستثري العمل النيابي

أكد النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس سيكون له دور كبير في الحياة السياسيه المصرية.

وقال "رسلان" فى تصريحات صحفية لـ"الوطن"، إن الدولة المصريه اليوم تستكمل بنيانها ومؤسساتها الوطنيه باستكمال الاستحقاقات الدستورية، لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار خلال استكمال إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات بمقر مجلس الشيوخ، إلى أن تشكيل المجلس يؤكد وجود كفاءات وقامات كبرى ستثري العمل البرلماني، وتساهم في استكمال البنيان التشريعي.

وأكد أن ماشاهده جميع المصريين من مشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس السيسى يؤكد أن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح، لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في جميع محافظات ومدن ومراكز وأحياء وقرى مصر.