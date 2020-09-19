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باحث: الإخوان تستخدم الحرب النفسية ضد الدولة المصرية منذ يناير 2011

كتب:

شريف سليمان
06:44 م | السبت 19 سبتمبر 2020
أحمد الشوربجي

أحمد الشوربجي

قال أحمد الشوربجي الباحث في شؤون جماعات الإسلامي السياسي، إن الجماعة الإرهابية منذ نشأتها على يد الإرهابي حسن البنا، أنشأت جهاز مخابرات كان يقوده الإرهابي محمود عساف، وكان ينفذ عمليات اختراق ومتابعة ومراقبة، وكان يزود الجماعة بكل المعلومات، لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الشخصيات السياسية والحاكمة.

وأضاف الشوربجي، خلال تصريحات عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "عندما نجد أن هذه الجماعة تمتلك جهاز مخابرات، فلا نستعجب عندما تطور لهذه الأساليب، عبر ما تسمى باللجان الإلكترونية الخاصة بها".

وتابع، أن هذا الكلام مثبت بالحقائق والوثائق، وعلى ألسنة ومذكرات قادة الإخوان أنفسهم، لافتًا إلى أن الجماعة تخوض الحرب النفسية من أجل إلحاق الهزيمة بالدولة المصرية، دون خوض حرب.

وأردف: "بعد أحداث يناير 2011، بدأت لجان الإخوان في بث الشائعات من أجل شن الحرب النفسية على الدولة المصرية، والتأثير على عواطف الناس، لتحقيق أهداف أمنية وسياسية".

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