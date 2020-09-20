الهجرة: شباب مصر بالخارج رأوا بأعينهم جهود الدولة مع البسطاء

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنّ رؤية شباب مصر الدارسين بالخارج روضة السيدة زينب، أمر مهم جدا، ليروا بأعينهم جهد الدولة في التعامل والتواصل مع المواطن البسيط في كل مكان.

وأضافت مكرم، في لقاء خاص مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنّ الدولة تتعامل مع المواطن البسيط من كل النواحي، لا توفر له فقط المكان المناسب للمعيشة، وإنما تعمل على تغيير شخصيته، وتابعت: "أوجه التحية للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على حملات التوعية ضد الإدمان والمخدرات".

وأوضحت مكرم، أنّ رؤية شباب مصر الدارسين بالخارج لتلك الصورة المميزة أمر مهم لنقلها للخارج عن مصر.