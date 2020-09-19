محكمة بنها تتلقى 40 طلبا للترشح في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

واصلت محكمة بنها الابتدائية، اليوم، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، 40 طلبًا للترشح وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح، ليبلغ إجمالي الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن 165 طلبًا ، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة انخفاضًا في أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).