مدير مستشفى إسنا: "فيه أطباء معانا ماشفوش أهاليهم منذ 5 أشهر"

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبدالكريم، المعجزة التي حققتها مستشفى إسنا، ونجاحها خلال الفترة التى امتدت لـ140 يوما في علاج وشفاء أكثر من 1076 حالة من فيروس كورونا من المصريين والأجانب، قبل إغلاقها رسميا في 24 يوليو 2020 بعد خروج آخر حالة شفاء رسميا من داخلها.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور حسام فتحي مدير مستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى كان الأول في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذلك كانت الخبرة محدودة وقليلة فكان القلق والتوتر سيد الموقف، مشيرا إلى أن أغلب الأطباء كان لديهم رعب وهاجس من العودة إلى المنزل تخوفا على أسرهم أن يكونوا سببا لنقل العدوى، مضيفا: "فيه أطباء معانا ماشفوش أهاليهم منذ 5 أشهر وكانوا يتواصلون معهم تليفونيا".

ودعا مدير مستشفى العزل بإسنا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المواطنين إلى الحذر واتباع الطرق الوقائية، متابعا: "الناس في البداية اعتبروا الإصابة بكورونا وصمة اجتماعية، لكن مع الوقت وانتشار الإصابات بدأ الناس يتفهمون طبيعة المرض وطبيعة طرق الوقاية مع زيادة الوعي ونجاح العزل المنزلي الذي كان له دور كبير في تجاوز الذروة".

وأشار "فتحي" إلى بدء تعقيم وتجهيز المستشفى استعدادا لعودتها للعمل بشكل طبيعي لاستقبال المواطنين بعد اكتمال التجهيزات، بعد خروج آخر متعاف صباح أمس السبت.