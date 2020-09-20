صور.. حصاد اليوم الأول لـ"الشيوخ": استخراج 141 كارنيه عضوية

أنهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ عملها في اليوم الأول لاستخراج كارنيهات العضوية للأعضاء الجدد.

بلغ إجمالي النواب الذين حضروا منذ الصباح الباكر لاستخراج الكارنيهات نحو 141 كارنيه عضوية من النواب الحائزين على المقاعد الفردية والقوائم.

وتستأنف الأمانة العامة للشيوخ عملها غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا لاستكمال استخراج باقي كارنيهات العضوية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة، صدور قائمة النواب المعينين بمجلس الشيوخ وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 100 نائب.

حرص المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ على التواجد منذ الصباح الباكر لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الأعضاء الجدد.

فيما شهد البهو الفرعونى بمجلس النواب حضور عدد كبير من أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية منذ الصباح الباكر، وتم تخصيص بهو 25 يناير كحفل استقبال للأعضاء الجدد.

وحرص كل من المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على متابعة مجريات الأمور فى اليوم الأول لاستخراج كارنيهات العضوية.