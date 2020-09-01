رامي عياش يفتتح مطعما جديدا في تركيا

أعلن المطرب اللبناني رامي عياش عبر حسابه بموقع تويتر افتتاحه مطعما جديدا يحمل اسمه في تركيا.

وكتب عياش، "مطاعم ⁧‫لبنان رامي عياش‬⁩ في أنطاليا، الحمدلله زيارة مثمرة إلى أنطاليا تكللت بالنجاح لسلسلة مطاعم جديدة تضم تركيا وقريبا في كل أنحاء المملكة المغربية .‏دعولنا بالتوفيق".

وأعلن المطرب اللبناني رامي عياش مؤخرا رفضه لمنصب وزير الإعلام اللبناني بعد استقالة الوزيرة منال عبدالصمد.

وكتب رامي عبر "تويتر"، "أنا لست بديلًا عن أي وزير.. ورفضت ذلك سابقا، والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس ‏اليوم، بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأضاف: مستقبلنا جميعًا مهدّد و300 ألف من أهلنا مفقودون تحت الانقاض، المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق".